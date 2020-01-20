В Винницкой области Украины зафиксировали вспышку птичьего гриппа

ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Почти 5 тысяч домашних птиц пало в одном хозяйстве в Винницкой области Украины из-за птичьего гриппа, говорится в сообщении Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).
По данным OIE, вспышка птичьего гриппа в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области началась 18 января.
У птиц был обнаружен птичий грипп серотипа Н5. По имеющейся информации, были заражены и впоследствии скончались 4,86 тысячи птиц, тогда как общее число тех, кто мог заразиться, составляет 98 тысяч особей в том же хозяйстве.
Среди предпринятых из-за заболевания мер - введение карантина, осуществление дезинфекции, обследование живой и павшей птицы. Также возможно введение санитарного забоя.