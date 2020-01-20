В Винницкой области Украины зафиксировали вспышку птичьего гриппа

У птиц был обнаружен птичий грипп серотипа Н5. По имеющейся информации, были заражены и впоследствии скончались 4,86 тысячи птиц, тогда как общее число тех, кто мог заразиться, составляет 98 тысяч особей в том же хозяйстве.