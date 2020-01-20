Следствие прекратило уголовное дело о самоубийстве ученого в Удмуртии

В сентябре 2019 года заслуженный научный деятель Удмуртии 78-летний Альберт Разин совершил самоубийство перед зданием парламента республики. Он был госпитализирован и скончался в больнице, не приходя в сознание. После этого следствие возбудило уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".