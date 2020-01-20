Следствие прекратило уголовное дело о самоубийстве ученого в Удмуртии

УФА, 20 сен - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии прекратили уголовное дело, возбужденное после самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием республиканского парламента из-за отсутствия виновных в трагедии, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.
В сентябре 2019 года заслуженный научный деятель Удмуртии 78-летний Альберт Разин совершил самоубийство перед зданием парламента республики. Он был госпитализирован и скончался в больнице, не приходя в сознание. После этого следствие возбудило уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
"Принято решение о прекращении уголовного дела, так как вины людей какого-либо уровня и ранга здесь нет - ни должностных лиц, ни физических", - процитировали РИА Новости в региональном СУСК слова своего руководителя Рустама Тугушева, который в понедельник провел пресс-конференцию.