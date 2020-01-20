ОЭЗ "Алабуга" откроет в регионах России три площадки

КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" в 2020 году откроет три инвестиционные площадки в российских регионах, одну из них – в Тюменской области, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. Особая экономическая зона "Алабуга" в 2020 году откроет три инвестиционные площадки в российских регионах, одну из них – в Тюменской области, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана

"Алабуга", самая успешная особая экономическая зона в Российской Федерации, будет управлять тремя новыми инвестиционными площадками в других регионах РФ. Одним из таких регионов станет Тюменская область", - сказала Минуллина на итоговой коллегии ведомства.

По двум другим площадкам решение, по информации Минуллиной, будет принято в ближайшее время.

Ранее генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев сообщал, что в течение пяти лет планируется открыть 10 площадок по всей России. По его словам, по сути, это будет экспорт высокотехнологичных услуг из Татарстана – "Алабуга" будет являться управляющей компанией для площадок в других регионах, сами площадки могут называться как угодно.