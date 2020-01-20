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Республика Татарстан
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ОЭЗ "Алабуга" откроет в регионах России три площадки
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РИА Новости

ОЭЗ "Алабуга" откроет в регионах России три площадки

18:47 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОсобая экономическая зона "Алабуга"
Особая экономическая зона Алабуга
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" в 2020 году откроет три инвестиционные площадки в российских регионах, одну из них – в Тюменской области, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
"Алабуга", самая успешная особая экономическая зона в Российской Федерации, будет управлять тремя новыми инвестиционными площадками в других регионах РФ. Одним из таких регионов станет Тюменская область", - сказала Минуллина на итоговой коллегии ведомства.
По двум другим площадкам решение, по информации Минуллиной, будет принято в ближайшее время.
Ранее генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев сообщал, что в течение пяти лет планируется открыть 10 площадок по всей России. По его словам, по сути, это будет экспорт высокотехнологичных услуг из Татарстана – "Алабуга" будет являться управляющей компанией для площадок в других регионах, сами площадки могут называться как угодно.
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ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится более 50% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 57 компаний-резидентов. В их числе такие ведущие международные компании, как Ford Sollers, 3M, Rockwool, Armstrong, Hayat и другие. Объем частных инвестиций резидентов составляет 195,7 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей. В ОЭЗ создано около 6,9 тысячи рабочих мест.
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Республика ТатарстанТалия МинуллинаТюменская областьТатарстанРоссияЭкономика
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