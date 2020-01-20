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Культура
2020-01-20T18:45+0300
https://ria.ru/20200120/1563646745.html
Друг Джигарханяна рассказал о его самочувствии
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РИА Новости

Друг Джигарханяна рассказал о его самочувствии

18:45 20.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАрмен Джигарханян
Армен Джигарханян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, актер Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, но в театр ему пока ездить сложно, рассказал РИА Новости друг артиста Артур Согомонян.
"Нормально себя чувствует, все в порядке. В хорошем состоянии, настроении. Сейчас больше дома находится, так как в театр (Московский театр под руководством Армена Джигарханяна - ред.) ему сложно ездить, но он с ними постоянно на связи. Недавно директор к нему заезжала, так что все хорошо", - сообщил собеседник агентства.
Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года: актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях.
Актер Армен Джигарханян
27 сентября 2019, 21:24Культура
Джигарханян оценил игру актеров своего театра в комедии "Тетка Чарли"
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КультураВиталина Цымбалюк-РомановскаяАрмен ДжигарханянРоссия
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