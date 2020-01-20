Друг Джигарханяна рассказал о его самочувствии

"Нормально себя чувствует, все в порядке. В хорошем состоянии, настроении. Сейчас больше дома находится, так как в театр (Московский театр под руководством Армена Джигарханяна - ред.) ему сложно ездить, но он с ними постоянно на связи. Недавно директор к нему заезжала, так что все хорошо", - сообщил собеседник агентства.