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Турция против участия ЕС в урегулировании в Ливии в роли координатора
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РИА Новости

Турция против участия ЕС в урегулировании в Ливии в роли координатора

18:46 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Анкара выступила на конференции по Ливии в Берлине против координирующей роли ЕС, так как ее должна взять на себя ООН, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и глава Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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"Было бы неправильно, если бы ЕС вступил в этот процесс (ливийского урегулирования) в качестве координатора, когда есть ООН. Мы выступали против этого в двусторонних переговорах", - сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине. Его цитирует телеканал A Haber.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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