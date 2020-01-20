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Путин поручил усовершенствовать преподавание языков народов России
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РИА Новости

Путин поручил усовершенствовать преподавание языков народов России

18:43 20.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и главам регионов подготовить предложения по совершенствованию подготовки преподавателей языков народов РФ и литературного чтения на этих языках.
"Правительству… подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представить предложения по совершенствованию системы подготовки… педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, в области преподавания языков народов Российской Федерации и литературного чтения на этих языках", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 29 ноября 2019 года.
Ответственные за выполнение поручения – премьер-министр Михаил Мишустин и руководители субъектов РФ. Срок выполнения поручения - 1 августа 2020 года.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 18:34
Путин поручил подготовить преподавателей языков малочисленных народов
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Михаил МишустинВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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