Путин поручил усовершенствовать преподавание языков народов России

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и главам регионов подготовить предложения по совершенствованию подготовки преподавателей языков народов РФ и литературного чтения на этих языках.
"Правительству… подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представить предложения по совершенствованию системы подготовки… педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, в области преподавания языков народов Российской Федерации и литературного чтения на этих языках", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 29 ноября 2019 года.
Ответственные за выполнение поручения – премьер-министр Михаил Мишустин и руководители субъектов РФ. Срок выполнения поручения - 1 августа 2020 года.