Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за наркотики

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Актриса Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала решение суда, назначившего ей штраф 30 тысяч рублей по делу о хранении наркотиков. Соответствующий пост она опубликовала в инстаграме

Бочкарева назвала сегодняшний день одним из самых сложных в жизни. Она призналась, что искренне верила, что правда возьмет верх над "горой несправедливости" и злобы.

"И это таки случилось! История закончилась. Занавес", — написала актриса.

Бочкарева выразила благодарность всем, кто её поддерживал. Она заявила, что недоброжелатели "закалили" в ней способность держаться и игнорировать "поток жутких слов".

"Штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я, якобы, откупилась", — говорится в записи.

Артистка добавила, что для нее самое важное — ее "личная правда". Она заверила, что не употребляла запрещенных веществ и не собирается этого делать. Ранее на суде она признала вину.

Наталью Бочкареву задержали в конце сентября прошлого года. С собой у исполнительницы одной из главных ролей в сериале "Счастливы вместе" был кокаин. Через некоторое время помощница актрисы заявила, что в СМИ пишут ложь и артистку никто не задерживал, а сама Бочкарева утверждала, что у нее все хорошо и она находится дома. Впоследствии выяснилось, что инцидент все-таки имел место.

Уголовное дело расследовали по самой мягкой, первой, части статьи о незаконном обороте наркотиков. Артистке грозило до трех лет колонии. Однако следствие попросило суд закрыть уголовное дело и назначить штраф для актрисы. На заседании дознаватель сообщил, что Бочкарева загладила вину переводом средств в благотворительный фонд.