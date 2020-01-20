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Культура
2020-01-20T18:41+0300
https://ria.ru/20200120/1563646629.html
Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за наркотики
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РИА Новости

Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за наркотики

18:41 20.01.2020
16272
© РИА Новости / Илья ПиталевАктриса Наталья Бочкарева выходит из зала судебных заседаний в Преображенском суде Москвы
Актриса Наталья Бочкарева выходит из зала судебных заседаний в Преображенском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Актриса Наталья Бочкарева выходит из зала судебных заседаний в Преображенском суде Москвы
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала решение суда, назначившего ей штраф 30 тысяч рублей по делу о хранении наркотиков. Соответствующий пост она опубликовала в инстаграме.
Бочкарева назвала сегодняшний день одним из самых сложных в жизни. Она призналась, что искренне верила, что правда возьмет верх над "горой несправедливости" и злобы.
"И это таки случилось! История закончилась. Занавес", — написала актриса.
Бочкарева выразила благодарность всем, кто её поддерживал. Она заявила, что недоброжелатели "закалили" в ней способность держаться и игнорировать "поток жутких слов".
"Штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я, якобы, откупилась", — говорится в записи.
Артистка добавила, что для нее самое важное — ее "личная правда". Она заверила, что не употребляла запрещенных веществ и не собирается этого делать. Ранее на суде она признала вину.
Наталью Бочкареву задержали в конце сентября прошлого года. С собой у исполнительницы одной из главных ролей в сериале "Счастливы вместе" был кокаин. Через некоторое время помощница актрисы заявила, что в СМИ пишут ложь и артистку никто не задерживал, а сама Бочкарева утверждала, что у нее все хорошо и она находится дома. Впоследствии выяснилось, что инцидент все-таки имел место.
Уголовное дело расследовали по самой мягкой, первой, части статьи о незаконном обороте наркотиков. Артистке грозило до трех лет колонии. Однако следствие попросило суд закрыть уголовное дело и назначить штраф для актрисы. На заседании дознаватель сообщил, что Бочкарева загладила вину переводом средств в благотворительный фонд.
До этого мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.
Актриса Наталья Бочкарева
22 октября 2019, 17:18Культура
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
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КультураНаталья БочкареваШоу-бизнесРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
"Она заверила, что не употребляла запрещенных веществ и не собирается этого делать." - а, так это не для личного употребления наркота, а на продажу?! Тогда она не наркоша, а дилер и наказание должно быть немного другое.
20 января, 18:44
Naum Vygodsky
6801000
Попался бы обычный гражданин его посадили бы как пить дать! Всегда так.. Кто же её посадит она же памятник.
20 января, 18:50
Ерлан Шагиров
5910121
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