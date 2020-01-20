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Религия и мировоззрение
2020-01-20T18:59+0300
https://ria.ru/20200120/1563646592.html
Патриарх надеется на укрепление отношений РПЦ и Болгарской церкви
https://cdn22.img.ria.ru/images/156316/94/1563169468_0:1466:2048:2618_1036x0_80_0_0_e6317e9813815a1fed145f456672f581.jpg
РИА Новости

Патриарх надеется на укрепление отношений РПЦ и Болгарской церкви

18:59 20.01.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что в болгарском народе навсегда сохранятся "любовь, уважение и благодарность к русскому народу" и что отношения между Русской и Болгарской православными церквами будут укрепляться.
Делегация Болгарской православной церкви во главе с митрополитом Старозагорским Киприаном несколько дней назад приехала в Москву и приняла участие в праздничном богослужении по случаю праздника Крещения Господня в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.
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Приветствуя делегацию православных болгар на братской трапезе, патриарх Кирилл отметил, что "никогда и никакой силой не исторгнуть из памяти сердец русского народа любовь к болгарскому народу".
"И думаю, что никогда не исторгнуть из сознания, памяти лучших сынов и дочерей болгарского народа любовь, уважение и благодарность к русскому народу, который действительно принес огромные жертвы для того, чтобы избавить братскую Болгарию от иноземного и иноверного ига", - заявил предстоятель Русской церкви, слова которого приводит в понедельник сайт РПЦ.
"Дай Бог, чтобы наши отношения укреплялись, чтобы они содействовали, в том числе, и межправославным отношениям", - добавил патриарх.
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Болгарская православная церковь до настоящего времени официально не высказалась по поводу создания на Украине при участии Константинопольского патриархата раскольнической организации под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Украинский вопрос изучает специально созданная в Болгарской церкви комиссия, Синод БПЦ пока не выносил суждения по данной теме и, в частности, не давал оценки действиям Константинополя.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая ПЦУ, образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьрелигияВ мире
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