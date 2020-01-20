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Путин поручил подготовить преподавателей языков малочисленных народов
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РИА Новости

Путин поручил подготовить преподавателей языков малочисленных народов

18:34 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить дополнительную подготовку педагогов по родному языку из числа языков народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
Уточняется, что поручения даны Минобрнауки, Минпросвещения, ФАДН и общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".
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Согласно поручениям, ведомства должны проанализировать практику изучения языков коренных малочисленных народов в качестве родного языка в системе общего образования, а также определить необходимое количество соответствующих педагогических работников.
"По результатам анализа... обеспечить дополнительную подготовку педагогических работников, осуществляющих преподавание родного языка из числа языков народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также литературы этих народов на родном языке, в том числе в рамках целевого обучения, осуществляемого на базе Института народов Севера… учреждения высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена", - говорится в документе.
Кроме того, ведомствам поручено подготовить и представить предложения об оказании дополнительных мер соцподдержки представителям коренных малочисленных народов, обучающимся в российских вузах по программам, предусматривающим изучение языков и культур этих народов.
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