Путин поручил подготовить преподавателей языков малочисленных народов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить дополнительную подготовку педагогов по родному языку из числа языков народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля

Уточняется, что поручения даны Минобрнауки, Минпросвещения, ФАДН и общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".

Согласно поручениям, ведомства должны проанализировать практику изучения языков коренных малочисленных народов в качестве родного языка в системе общего образования, а также определить необходимое количество соответствующих педагогических работников.

"По результатам анализа... обеспечить дополнительную подготовку педагогических работников, осуществляющих преподавание родного языка из числа языков народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также литературы этих народов на родном языке, в том числе в рамках целевого обучения, осуществляемого на базе Института народов Севера… учреждения высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена", - говорится в документе.