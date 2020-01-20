Рабочая группа разработает поправки ко II чтению проекта о конституции

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Рабочая группа по работе над изменениями в Конституцию РФ разработает поправки ко второму чтению президентского законопроекта, в том числе группа предложит порядок проведения всероссийского голосования, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель группы Павел Крашенинников.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ.
"Рабочая группа вырабатывает свои предложения. И я уверен, что мы еще свой потенциал не исчерпали. Мы уже несколько предложений внесли... Мы, основываясь на послании, основываясь на том тексте, который сегодня внесен, будем дальше ко второму чтению готовить", - сказал Крашенинников.