Путин поручил подготовить предложения по повышению адаптации мигрантов

В гостях не всегда хорошо: как живется мигрантам в России

Казалось бы, мы давно все привыкли жить бок о бок и не делать различий. Но Россия - не всегда гостеприимная страна. А гости нередко ведут себя чересчур как дома. Непонимание, отторжение, страх, агрессия - отношения между россиянами и мигрантами далеко не всегда безоблачны. И замалчивать это нельзя.