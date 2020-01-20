Путин поручил подготовить предложения по повышению адаптации мигрантов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября подготовить предложения по повышению эффективности мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, говорится в опубликованном списке поручений, которые даны по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.
"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения ... по повышению эффективности реализации в субъектах РФ и муниципальных образованиях мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. Срок – 1 октября 2020 год", - говорится в сообщении.
Вчера, 12:04Подкасты - Радио SputnikВ гостях не всегда хорошо: как живется мигрантам в РоссииКазалось бы, мы давно все привыкли жить бок о бок и не делать различий. Но Россия - не всегда гостеприимная страна. А гости нередко ведут себя чересчур как дома. Непонимание, отторжение, страх, агрессия - отношения между россиянами и мигрантами далеко не всегда безоблачны. И замалчивать это нельзя.