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Путин поручил подготовить предложения по повышению адаптации мигрантов
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РИА Новости

Путин поручил подготовить предложения по повышению адаптации мигрантов

18:23 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября подготовить предложения по повышению эффективности мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, говорится в опубликованном списке поручений, которые даны по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.
"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения ... по повышению эффективности реализации в субъектах РФ и муниципальных образованиях мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. Срок – 1 октября 2020 год", - говорится в сообщении.
В гостях не всегда хорошо: как живется мигрантам в России
Вчера, 12:04Подкасты - Радио Sputnik
В гостях не всегда хорошо: как живется мигрантам в РоссииКазалось бы, мы давно все привыкли жить бок о бок и не делать различий. Но Россия - не всегда гостеприимная страна. А гости нередко ведут себя чересчур как дома. Непонимание, отторжение, страх, агрессия - отношения между россиянами и мигрантами далеко не всегда безоблачны. И замалчивать это нельзя.
20022022
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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