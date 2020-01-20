Utair назвала главную причину выкатывания самолета в реку в 2018 году

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Главной причиной выкатывания в 2018 году самолета российской авиакомпании Главной причиной выкатывания в 2018 году самолета российской авиакомпании Utair в реку в аэропорту Сочи стало затопление взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В ночь на 1 сентября 2018 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВПП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, пострадали 18 человек. Скончался один сотрудник аэропорта.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в четверг опубликовал окончательный отчет по выкатыванию в 2018 году самолета Utair в реку в Сочи. Комитет счел, что инцидент произошел из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на ВПП, коэффициент сцепления которой вследствие ливня не позволял выполнять посадку.

"Специалисты Utair ознакомились с отчетом МАК о результатах расследования авиационного происшествия в аэропорту Сочи 1 сентября 2018 года. Авиакомпания заинтересована в объективном расследовании обстоятельств данного события. Комиссия МАК установила, что наземные службы не оценивали состояние полосы перед посадкой, поэтому передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что на основании этих данных экипаж принял решение о возможности произвести посадку, поскольку при заявленном наземными службами коэффициенте сцепления воздушное судно должно было остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы.

"При посадке самолет попал в режим аквапланирования, коэффициент сцепления шасси с поверхностью равнялся почти нулевым значениям. Взлетно-посадочная полоса была затоплена, что явилось главной причиной увеличения посадочной дистанции и выкатывания самолета", - отметили в пресс-службе.

Авиакомпания адресовала МАК просьбу проверить дренажную систему ВПП и рассчитать фактический слой воды на полосе в условиях ливневых осадков.