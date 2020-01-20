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Utair назвала главную причину выкатывания самолета в реку в 2018 году
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РИА Новости

Utair назвала главную причину выкатывания самолета в реку в 2018 году

18:08 20.01.2020
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© Фото : пресс-служба Южной транспортной прокуратурыСамолет Boeing 737-800, после посадки выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи
Самолет Boeing 737-800, после посадки выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи
© Фото : пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Главной причиной выкатывания в 2018 году самолета российской авиакомпании Utair в реку в аэропорту Сочи стало затопление взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе перевозчика.
В ночь на 1 сентября 2018 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВПП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, пострадали 18 человек. Скончался один сотрудник аэропорта.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в четверг опубликовал окончательный отчет по выкатыванию в 2018 году самолета Utair в реку в Сочи. Комитет счел, что инцидент произошел из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на ВПП, коэффициент сцепления которой вследствие ливня не позволял выполнять посадку.
"Специалисты Utair ознакомились с отчетом МАК о результатах расследования авиационного происшествия в аэропорту Сочи 1 сентября 2018 года. Авиакомпания заинтересована в объективном расследовании обстоятельств данного события. Комиссия МАК установила, что наземные службы не оценивали состояние полосы перед посадкой, поэтому передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавляют, что на основании этих данных экипаж принял решение о возможности произвести посадку, поскольку при заявленном наземными службами коэффициенте сцепления воздушное судно должно было остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы.
"При посадке самолет попал в режим аквапланирования, коэффициент сцепления шасси с поверхностью равнялся почти нулевым значениям. Взлетно-посадочная полоса была затоплена, что явилось главной причиной увеличения посадочной дистанции и выкатывания самолета", - отметили в пресс-службе.
Авиакомпания адресовала МАК просьбу проверить дренажную систему ВПП и рассчитать фактический слой воды на полосе в условиях ливневых осадков.
"Для обеспечения безопасности полетов и предотвращения подобных происшествий авиакомпания внедрила в трехмесячный срок, осенью 2018 года, комплекс мер. В том числе теперь в условиях ливневых осадков экипажи Utair вне зависимости от передаваемой на борт информации о коэффициенте сцепления принимают в расчет наихудшее состояние полосы", - отмечает перевозчик.
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