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ЕР обсудит с Мишустиным реализацию послания Путина парламенту
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РИА Новости

ЕР обсудит с Мишустиным реализацию послания Путина парламенту

18:03 20.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Единая Россия" обсудит с гражданами РФ инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию, и направит в кабмин предложения по их реализации, все предложения партия в ближайшее время представит на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.
"Мы договорились о том, что используем всю нашу партийную инфраструктуру для проведения разъяснительной работы с нашими гражданами, доведения до них инициатив, которые были озвучены президентом. На базе наших общественных приемных мы должны провести серию общественных обсуждений, собрать обратную связь. По итогам общения с людьми по всей стране будут сформированы наши предложения по исполнению послания, и эти предложения будут направлены в правительство РФ", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
16 января, 09:35Формирование нового правительства
Источник сообщил подробности встречи Мишустина с фракцией ЕР
Турчак отметил, что партия ранее активно работала с правительством и будет продолжать такое же тесное сотрудничество. По его словам, уже в ближайшее время состоится встреча ЕР с новым председателем правительства РФ. На встрече будет обсуждаться послание и законотворческие приоритеты.
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Михаил МишустинЕдиная РоссияПравительство РФАндрей ТурчакВладимир ПутинРоссияПолитика
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