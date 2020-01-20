ЕР обсудит с Мишустиным реализацию послания Путина парламенту

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Единая Россия" обсудит с гражданами РФ инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию, и направит в кабмин предложения по их реализации, все предложения партия в ближайшее время представит на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.
"Мы договорились о том, что используем всю нашу партийную инфраструктуру для проведения разъяснительной работы с нашими гражданами, доведения до них инициатив, которые были озвучены президентом. На базе наших общественных приемных мы должны провести серию общественных обсуждений, собрать обратную связь. По итогам общения с людьми по всей стране будут сформированы наши предложения по исполнению послания, и эти предложения будут направлены в правительство РФ", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Турчак отметил, что партия ранее активно работала с правительством и будет продолжать такое же тесное сотрудничество. По его словам, уже в ближайшее время состоится встреча ЕР с новым председателем правительства РФ. На встрече будет обсуждаться послание и законотворческие приоритеты.