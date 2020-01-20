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В Мьянме не нашли геноцида в действиях военных в штате Ракхайн
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РИА Новости

В Мьянме не нашли геноцида в действиях военных в штате Ракхайн

18:02 20.01.2020 (обновлено: 18:03 20.01.2020)
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© РИА Новости / Шахневаз Хан / Перейти в фотобанкБеженцы рохинджа в Бангладеш
Беженцы рохинджа в Бангладеш
© РИА Новости / Шахневаз Хан
Перейти в фотобанк
Беженцы рохинджа в Бангладеш. Архивное фото
БАНГКОК, 20 янв – РИА Новости. Следственная комиссия, расследовавшая конфликт 2017 года в мьянманском штате Ракхайн, в результате которого более 700 тысяч жителей штата, этнических бенгальцев, покинули свои дома и бежали в соседнюю Бангладеш, не нашла в действиях мьянманских военных, проводивших тогда в Ракхайне операцию против местных повстанцев, никаких доказательств намерения осуществить геноцид или "этнические чистки" по отношению к какой-либо национальной или религиозной группе, проживающей в штате.
Об этом говорится в пресс-релизе комиссии, который опубликован в понедельник на ее официальном интернет-сайте. В пресс-релизе сообщается, что работа комиссии завершена, и по ее результатам составлен 461-страничный доклад с приложениями, который уже передан президенту и правительству Мьянмы. Также в пресс-релизе содержатся основные выводы доклада.
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Комиссия заключила, что мьянманскими военными в период между 25 августа до 5 сентября 2017 года, в ходе ответной операции против боевиков "Армии спасения рохинджа Аракана", организованно напавших 25 - 27 августа на 56 опорных пунктов полиции и одно расположение воинской части в северном Ракхайне, были совершены в штате Ракхайн военные преступления против гражданского населения штата, в том числе убийства мирных граждан и разрушение их домов, говорится в докладе.
"Тем не менее, комиссия не нашла никаких доказательств того, что эти убийства, разрушение жилых домов и выселение жителей совершались с целью уничтожения мусульманского или какого-либо другого национального или религиозного сообщества, проживающего в штате Ракхайн", - говорится в документе.
Независимая следственная комиссия (полное официальное название организации) была создана правительством Мьянмы 18 июля 2018 года в целях проведения тщательного расследования действий мьянманских военных в штате Ракхайн в августе-сентябре 2017 года в связи с "утверждениями о нарушении военными прав человека и связанных с такими нарушениями действиях, последовавших после террористических актов, совершенных боевиками "Армии спасения рохинджа Аракана".
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В состав комиссии вошли бывший председатель конституционного суда Мьянмы У Мья Тейн, бывший постоянный представитель Японии в ООН Кендзо Ошима, и бывший высокопоставленный сотрудник Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Аунг Тун Тхет. Председателем комиссии является филиппинский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Филиппин Розарио Манало, которая также работает в должности постоянного представителя Филиппин в Межправительственной комиссии по правам человека Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В пресс-релизе следственной комиссии говорится, что ее члены и приданные комиссии эксперты допросили в северной части штата Ракхайн более 1500 свидетелей, представляющих как мусульманские общины, так и общины араканцев-буддистов и другие национальные группы, проживающие на территории штата.
В тексте доклада, помимо приводимого полностью названия повстанческой группировки "Армия спасения рохинджа Аракана", ни разу не встречается слово "рохинджа", которым называют себя жители штата Ракхайн бенгальского происхождения, семьи которых были перевезены на территорию Мьянмы в качестве рабочей силы в аграрном секторе британскими колонизаторами в XIX – начале ХХ века. Вместо этого используется термин "мусульмане" или "мусульманские общины", так как рохинджа являются единственной группой населения Ракхайна, исповедующей ислам. Большинство рохинджа не имеют мьянманского гражданства несмотря на то, что поколениями живут на территории страны. В Мьянме их считают нелегальными мигрантами.
В пресс-релизе сказано, что в докладе комиссии приведен подробный анализ не только массового исхода этнических бенгальцев из Ракхайна в 2017 году, но и, для сравнения, анализ массовых передвижений этнических бенгальцев через границу в 1971 и 1992 годах, а также межконфессиального конфликта в штате Ракхайн между мусульманами-бенгальцами и коренными жителями штата, буддистами-араканцами, который произошел в 2012 году, когда были сожжены целые деревни, убиты с обеих сторон десятки человек, и оказались в положении беженцев более 90 тысяч человек.
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