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Польша усилит меры безопасности в дни празднования освобождения Аушвиц
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РИА Новости

Польша усилит меры безопасности в дни празднования освобождения Аушвиц

18:18 20.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Режим террористической опасности вводится в Польше в связи с празднованием 75-летия освобождения концлагеря в Освенциме, сообщает Государственный центр безопасности.
В польском Освенциме 27 января пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-летия освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Ожидается прибытие нескольких десятков делегаций различных стран, многие из них возглавят главы государств и правительств.
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"В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", председатель Совета министров своим распоряжением ввел режим второй степени опасности BRAVO в Малопольском воеводстве и режим первой степени ALFA и ALFA-CRP на территории всей страны", - говорится в сообщении.
Режимы террористической опасности действуют с 23 по 29 января текущего года. -0-
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
6 декабря 2019, 19:29
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Аушвиц-Биркенау (концлагерь)ОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)ПольшаВаршаваВ мире
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