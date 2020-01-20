Польша усилит меры безопасности в дни празднования освобождения Аушвиц

В польском Освенциме 27 января пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-летия освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Ожидается прибытие нескольких десятков делегаций различных стран, многие из них возглавят главы государств и правительств.
"В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", председатель Совета министров своим распоряжением ввел режим второй степени опасности BRAVO в Малопольском воеводстве и режим первой степени ALFA и ALFA-CRP на территории всей страны", - говорится в сообщении.
Режимы террористической опасности действуют с 23 по 29 января текущего года. -0-
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