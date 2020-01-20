Польша усилит меры безопасности в дни празднования освобождения Аушвиц

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей

ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Режим террористической опасности вводится в Режим террористической опасности вводится в Польше в связи с празднованием 75-летия освобождения концлагеря в Освенциме , сообщает Государственный центр безопасности.

В польском Освенциме 27 января пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-летия освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Ожидается прибытие нескольких десятков делегаций различных стран, многие из них возглавят главы государств и правительств.

"В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", председатель Совета министров своим распоряжением ввел режим второй степени опасности BRAVO в Малопольском воеводстве и режим первой степени ALFA и ALFA-CRP на территории всей страны", - говорится в сообщении.