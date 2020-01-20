Число судей в составе Конституционного Суда сократится с 19 до 11

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число судей в составе Конституционного суда РФ сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя, следует из президентского проекта поправок к Конституции РФ.
Законопроект с предлагаемыми изменениями был внесен в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В частности, проектом предлагается изложить в новой редакции часть 1 статьи 125, в которой регламентируется деятельность КС РФ. Сейчас содержание первой части этой статьи таково: "Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей".
В проекте поправок предложена следующая формулировка: "Конституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя".