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Число судей в составе Конституционного Суда сократится с 19 до 11
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РИА Новости

Число судей в составе Конституционного Суда сократится с 19 до 11

17:57 20.01.2020 (обновлено: 18:13 20.01.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонституционный суд РФ. Архивное фото
Конституционный суд РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число судей в составе Конституционного суда РФ сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя, следует из президентского проекта поправок к Конституции РФ.
Законопроект с предлагаемыми изменениями был внесен в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В частности, проектом предлагается изложить в новой редакции часть 1 статьи 125, в которой регламентируется деятельность КС РФ. Сейчас содержание первой части этой статьи таково: "Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей".
В проекте поправок предложена следующая формулировка: "Конституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя".
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