Число судей в составе Конституционного Суда сократится с 19 до 11

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число судей в составе Число судей в составе Конституционного суда РФ сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя, следует из президентского проекта поправок к Конституции РФ.

Законопроект с предлагаемыми изменениями был внесен в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В частности, проектом предлагается изложить в новой редакции часть 1 статьи 125, в которой регламентируется деятельность КС РФ. Сейчас содержание первой части этой статьи таково: "Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей".