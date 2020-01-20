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Еврокомиссия приняла годовой бюджет на гуманитарную помощь
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РИА Новости

Еврокомиссия приняла годовой бюджет на гуманитарную помощь

17:35 20.01.2020 (обновлено: 19:02 20.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Еврокомиссия приняла первоначальный бюджет на гуманитарную помощь на 2020 год в размере около 900 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК.
Отмечается, что Евросоюз оказывает гуманитарную помощь более чем 80 странам.
"Европа несет ответственность и должна проявлять солидарность и поддерживать нуждающихся. Наша помощь зависит от полного гуманитарного доступа, чтобы оказывающие помощь организации могли выполнять свою работу по спасению жизней", - заявил еврокомиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич.
Около 400 миллионов евро будут направлены на программы помощи странам Африки. Евросоюз окажет поддержку людям, пострадавшим от длительного конфликта в Демократической Республике Конго, недостатка продовольствия в африканском регионе Сахель, и перемещённым лицам в Южном Судане, ЦАР и бассейне озера Чад. Примерно 345 миллионов евро выделено на разрешение кризиса в Сирии и помощь сирийским беженцам в соседних странах, а также на решение чрезвычайно тяжелой ситуации в Йемене. Ещё 111 миллионов евро будет направлено на помощь пострадавшему населению Венесуэлы и беженцам в соседних странах, Афганистану, рохинджа в Мьянме и Бангладеш.
Доставка гуманитарного груза от агентства по международному развитию USAID пострадавшим от тайфуна на Филиппинах. Архивное фото
3 мая 2018, 22:12
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