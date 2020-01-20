Еврокомиссия приняла годовой бюджет на гуманитарную помощь

"Европа несет ответственность и должна проявлять солидарность и поддерживать нуждающихся. Наша помощь зависит от полного гуманитарного доступа, чтобы оказывающие помощь организации могли выполнять свою работу по спасению жизней", - заявил еврокомиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич.