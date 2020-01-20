Еврокомиссия приняла годовой бюджет на гуманитарную помощь

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Еврокомиссия приняла первоначальный бюджет на гуманитарную помощь на 2020 год в размере около 900 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК.
Отмечается, что Евросоюз оказывает гуманитарную помощь более чем 80 странам.
"Европа несет ответственность и должна проявлять солидарность и поддерживать нуждающихся. Наша помощь зависит от полного гуманитарного доступа, чтобы оказывающие помощь организации могли выполнять свою работу по спасению жизней", - заявил еврокомиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич.
Около 400 миллионов евро будут направлены на программы помощи странам Африки. Евросоюз окажет поддержку людям, пострадавшим от длительного конфликта в Демократической Республике Конго, недостатка продовольствия в африканском регионе Сахель, и перемещённым лицам в Южном Судане, ЦАР и бассейне озера Чад. Примерно 345 миллионов евро выделено на разрешение кризиса в Сирии и помощь сирийским беженцам в соседних странах, а также на решение чрезвычайно тяжелой ситуации в Йемене. Ещё 111 миллионов евро будет направлено на помощь пострадавшему населению Венесуэлы и беженцам в соседних странах, Афганистану, рохинджа в Мьянме и Бангладеш.