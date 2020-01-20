Крашенинников рассказал о голосовании по поправке к Конституции

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Рабочая группа по работе над изменениями в Конституцию РФ предложит порядок проведения всероссийского голосования ко второму чтению президентского законопроекта, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель группы Павел Крашенинников.
"Был вопрос по поводу всероссийского голосования. Понятно, что надо этот процесс совершенствовать. И мы будем предлагать эту процедуру", - сказал он.
По его словам, эта норма будет прописана в той же части, где будет уточнятся срок вступления в силу закона.
"Будет проведено общественное голосование. Именно с этим общественным голосованием будет увязано вступление в силу этих поправок", - сказал Крашенинников.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что КПРФ изучит президентский проект о поправке в конституцию, будет выдвигать свои предложения. "Надо посмотреть (законопроект), но мы будем свои предлагать поправки. Там есть социально-экономические предложения, права трудящихся", - заявил он на просьбу прокомментировать внесённый президентом документ.
15 января, 15:11Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации