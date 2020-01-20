Крашенинников рассказал о голосовании по поправке к Конституции

Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Рабочая группа по работе над изменениями в Рабочая группа по работе над изменениями в Конституцию РФ предложит порядок проведения всероссийского голосования ко второму чтению президентского законопроекта, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель группы Павел Крашенинников

"Был вопрос по поводу всероссийского голосования. Понятно, что надо этот процесс совершенствовать. И мы будем предлагать эту процедуру", - сказал он.

По его словам, эта норма будет прописана в той же части, где будет уточнятся срок вступления в силу закона.

"Будет проведено общественное голосование. Именно с этим общественным голосованием будет увязано вступление в силу этих поправок", - сказал Крашенинников.