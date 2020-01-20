В Кирове заподозренный в подготовке "шутинга" ученик вернулся в школу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Подросток, которого подозревали в планировании "шутинга" в кировской школе, вернулся к учебе, проблем в связи с его посещением занятий нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

О предотвращении так называемого "шутинга" в одной из школ Кирова 24 сентября 2019 года рассказал замглавы "антиэкстремистского" главка МВД РФ Владимир Макаров. По его словам, подросток интересовался темой школьного насилия и готовил массовое убийство. О возбуждении уголовного дела по этому поводу не сообщалось. Вероятной причиной ЧП называли конфликт подростка со сверстниками. Подростку и его семье, а также одноклассникам и педагогам школы было обеспечено психологическое сопровождение.

"Мальчик вернулся к занятиям в школе. Никаких волнений нет. По этому поводу никто не обращался ни к уполномоченному по правам ребенка, ни в администрацию школы, ни к классному руководителю, ни в департамент образования. Проблем нет, ребенок учится", - сообщили в пресс-службе администрации.

На сайте городской администрации со ссылкой на департамент образования Кирова также опровергается появившаяся в соцсетях информация о том, что родители некоторых детей якобы просят перевести "проблемного" ученика в другую школу. "Никаких подобных обращений от учеников школы или их родителей не поступало… Занятия в школе ведутся в штатном режиме, обстановка спокойная. На данный момент подросток продолжает посещать психолога", - говорится в сообщении.

В департаменте образования добавили, что находятся на постоянной связи с директором школы. "Поскольку появились сообщения об обеспокоенности родителей некоторых учеников, этой школе будет уделено еще более пристальное внимание, а школьные психологи проведут беседы с учениками и их родителями", - отмечается в сообщении.