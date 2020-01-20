Мост через Лену близ Якутска будет бесплатным для легковых автомобилей

ЯКУТСК, 20 янв – РИА Новости. Группа "ВИС" опровергла информацию о том, что проезд по мосту через Группа "ВИС" опровергла информацию о том, что проезд по мосту через Лену Якутии для легковых автомобилей будет платным, сообщается на сайте администрации главы и правительства республики.

Ранее сообщалось, что подведены итоги процедур по определению частного концессионера для проектирования, строительства и эксплуатации моста через реку Лена в районе Якутска . Им стала компания, подавшая частную концессионную инициативу и представляющая консорциум госкорпорации "Ростех" и группы "ВИС". Ввод моста в эксплуатацию предполагается в 2025 году.

"По итогам проведения конкурентных процедур по частной концессионной инициативе, поданной от имени Восьмой концессионной компании (входит в Группу "ВИС") о реализации проекта создания мостового перехода через реку Лена в республике Саха (Якутия), в ряде СМИ появилась информация о том, что проект концессионного соглашения предполагает взимание платы за проезд по мосту с легковых автомобилей. Данная информация не соответствует действительности", - приводятся разъяснения руководителя департамента по корпоративным коммуникациям группы "ВИС" Сергея Козловского.

В группе подчеркнули, что согласно федеральному законодательству проезд легковых автомобилей и мототранспортных средств по расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях автомобильным дорогам, отдельным искусственным дорожным сооружениям, осуществляется без взимания платы.