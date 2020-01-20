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Республика Саха (Якутия)
2020-01-20T17:46+0300
https://ria.ru/20200120/1563644626.html
Мост через Лену близ Якутска будет бесплатным для легковых автомобилей
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РИА Новости

Мост через Лену близ Якутска будет бесплатным для легковых автомобилей

17:46 20.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРека Лена
Река Лена
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 20 янв – РИА Новости. Группа "ВИС" опровергла информацию о том, что проезд по мосту через Лену в Якутии для легковых автомобилей будет платным, сообщается на сайте администрации главы и правительства республики.
Ранее сообщалось, что подведены итоги процедур по определению частного концессионера для проектирования, строительства и эксплуатации моста через реку Лена в районе Якутска. Им стала компания, подавшая частную концессионную инициативу и представляющая консорциум госкорпорации "Ростех" и группы "ВИС". Ввод моста в эксплуатацию предполагается в 2025 году.
"По итогам проведения конкурентных процедур по частной концессионной инициативе, поданной от имени Восьмой концессионной компании (входит в Группу "ВИС") о реализации проекта создания мостового перехода через реку Лена в республике Саха (Якутия), в ряде СМИ появилась информация о том, что проект концессионного соглашения предполагает взимание платы за проезд по мосту с легковых автомобилей. Данная информация не соответствует действительности", - приводятся разъяснения руководителя департамента по корпоративным коммуникациям группы "ВИС" Сергея Козловского.
В группе подчеркнули, что согласно федеральному законодательству проезд легковых автомобилей и мототранспортных средств по расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях автомобильным дорогам, отдельным искусственным дорожным сооружениям, осуществляется без взимания платы.
"В связи с отсутствием альтернативного проезда плата за проезд для владельцев легковых автомобилей и мототранспортных средств составляет ноль рублей. О конкретных тарифах для других видов транспорта сейчас говорить рано. Этот вопрос будет решаться после завершения стадии строительства. В проекте концессионного соглашения заложена лишь "тарифная вилка", - отметил Козловский.
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Республика Саха (Якутия)Река ЛенаЯкутияЯкутск
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