Глава ВТБ примет участие в Давосском форуме

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава банка ВТБ . Глава банка ВТБ Андрей Костин примет участие в работе форума в Давосе, выступив на сессии, посвященной стратегическим перспективам развития Евразии, сообщила пресс-служба банка.

"Традиционно банк ВТБ выступает стратегическим партнером Всемирного экономического форума в Давосе. В этом году делегация банка ВТБ также будет участвовать в его ключевых мероприятиях. Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин примет участие в официальной программе форума, а именно в сессии "Стратегические перспективы/прогнозы: Евразия", - говорится в сообщении.

В сессии, которая состоится 22 января, также примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и управляющий казахстанского Международного финансового центра "Астана" Кайрат Келимбетов.

Участники сессии обсудят стратегические приоритеты для Евразии, включая создание экономических возможностей для молодежи в условиях быстро растущего населения, а также задачи управления геополитическими рисками и ускорения внедрения новых технологий в регионе.