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Глава ВТБ примет участие в Давосском форуме
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РИА Новости

Глава ВТБ примет участие в Давосском форуме

17:46 20.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПавильон группы ВТБ в "Экспофоруме" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Павильон группы ВТБ в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава банка ВТБ Андрей Костин примет участие в работе форума в Давосе, выступив на сессии, посвященной стратегическим перспективам развития Евразии, сообщила пресс-служба банка.
"Традиционно банк ВТБ выступает стратегическим партнером Всемирного экономического форума в Давосе. В этом году делегация банка ВТБ также будет участвовать в его ключевых мероприятиях. Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин примет участие в официальной программе форума, а именно в сессии "Стратегические перспективы/прогнозы: Евразия", - говорится в сообщении.
В сессии, которая состоится 22 января, также примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и управляющий казахстанского Международного финансового центра "Астана" Кайрат Келимбетов.
Участники сессии обсудят стратегические приоритеты для Евразии, включая создание экономических возможностей для молодежи в условиях быстро растущего населения, а также задачи управления геополитическими рисками и ускорения внедрения новых технологий в регионе.
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Как сообщалось, в юбилейном, 50-м Всемирном экономическом форуме в Давосе в составе российской делегации планируют также принять участие исполняющий обязанности министра экономического развития РФ Максим Орешкин, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, президент Татарстана Рустам Минниханов, бизнесмен Олег Дерипаска. В официальных сессиях форума, кроме Костина, должны принять участие Орешкин и Дерипаска.
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ВТБАндрей Костин (банкир)РоссияВсемирный экономический форум в ДавосеНовости компаний - Экономика
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