Крашенинников раскрыл функции Госсовета

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госсовет будет конституционным органом, который займется рассмотрением вопросами внутренней и внешней политики РФ, заявил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Мы (члены рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ) договорились, что это будет орган, который формируется президентом ... фактически он сейчас существует, мы просто вносим (положение о нем) в Конституцию, и, конечно, это будет конституционный орган, который будет рассматривать вопросы внутренней, внешней политики и так далее", - сказал Крашенинников, который является сопредседателем рабочей группы.