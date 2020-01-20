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Крашенинников раскрыл функции Госсовета
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РИА Новости

Крашенинников раскрыл функции Госсовета

17:45 20.01.2020 (обновлено: 18:29 20.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госсовет будет конституционным органом, который займется рассмотрением вопросами внутренней и внешней политики РФ, заявил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Мы (члены рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ) договорились, что это будет орган, который формируется президентом ... фактически он сейчас существует, мы просто вносим (положение о нем) в Конституцию, и, конечно, это будет конституционный орган, который будет рассматривать вопросы внутренней, внешней политики и так далее", - сказал Крашенинников, который является сопредседателем рабочей группы.
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Павел КрашенинниковГосударственный совет РФРоссияПолитика
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