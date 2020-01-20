Крашенинников раскрыл функции Госсовета

"Мы (члены рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ) договорились, что это будет орган, который формируется президентом ... фактически он сейчас существует, мы просто вносим (положение о нем) в Конституцию, и, конечно, это будет конституционный орган, который будет рассматривать вопросы внутренней, внешней политики и так далее", - сказал Крашенинников, который является сопредседателем рабочей группы.