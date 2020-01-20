В ДНР обвинили силовиков в обстреле из минометов окраины Донецка

"Сегодня 16.50 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел с позиций вооруженных формирований Украины в населенном пункте Марьинка по направлению поселка шахты "Трудовская" в Донецке. Выпущено 20 мин калибром 82 миллиметра и 29 гранат из АГС",- сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.