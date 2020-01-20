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В ДНР обвинили силовиков в обстреле из минометов окраины Донецка
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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в обстреле из минометов окраины Донецка

17:43 20.01.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник вечером обстреляли из минометов окраины Донецка, выпустив 20 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня 16.50 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел с позиций вооруженных формирований Украины в населенном пункте Марьинка по направлению поселка шахты "Трудовская" в Донецке. Выпущено 20 мин калибром 82 миллиметра и 29 гранат из АГС",- сказал представитель ведомства.
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