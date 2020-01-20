Вносить поправки в Конституцию "бегом" никто не будет, заявил Володин

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправка в Конституцию РФ будет вноситься вдумчиво, а не на бегу.
Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции РФ.
"Никто не планирует (вносить поправку в Конституцию) "бегом", к каким-то срокам. Вдумчиво, ответственно, с участием экспертов, рабочей группы... Это серьезный вопрос, который касается страны, а не только полномочий Государственной думы, и Совета Федерации, и Конституционного суда, и Госсовета. Это касается всех граждан", - сказал Володин журналистам.