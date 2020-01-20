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Вносить поправки в Конституцию "бегом" никто не будет, заявил Володин
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РИА Новости

Вносить поправки в Конституцию "бегом" никто не будет, заявил Володин

17:35 20.01.2020 (обновлено: 18:11 20.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправка в Конституцию РФ будет вноситься вдумчиво, а не на бегу.
Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции РФ.
Вячеслав Володин
19 января, 13:40
Володин заявил, что пришло время для внесения изменений в Конституцию
"Никто не планирует (вносить поправку в Конституцию) "бегом", к каким-то срокам. Вдумчиво, ответственно, с участием экспертов, рабочей группы... Это серьезный вопрос, который касается страны, а не только полномочий Государственной думы, и Совета Федерации, и Конституционного суда, и Госсовета. Это касается всех граждан", - сказал Володин журналистам.
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Конституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
Популярные комментарии
как закорежило либеральное общество, значит поправочки то верные и несут пользу для государства. Мне больше всего понравилось то, что борцы завыли про двойное гражданство у представителей власти. Дескать нельзя так - как же будут западные, а потому "очень правильные" страны лоббировать свои интересы.
20 января, 17:58
ZtZoleg true
510008
Самое главное в новой Конституции - передача власти Государственному совету во главе с Путиным (пожизненно!). Ради этого и добавлены всякие печеньки, которые нравятся народу - материнский капитал, индексация пенсий и прочее, чтобы принять всё одним списком. Потом печеньки можно будет отменить, для этого уже обкатана фраза "прошу отнестись к этому с пониманием".
20 января, 18:28
Анатолий Несмиян
1200002
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