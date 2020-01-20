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Культура
2020-01-20T17:31+0300
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Работы Тропинина из Третьяковки покажут на выставке в музее художника
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РИА Новости

Работы Тропинина из Третьяковки покажут на выставке в музее художника

17:31 20.01.2020
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© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкМузей художника В.А Тропинина в Москве
Музей художника В.А Тропинина в Москве
© РИА Новости / Антон Белицкий
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Музей художника В.А Тропинина в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Выставка "Гостеприимство муз. Домашний салон Москвы XIX века" откроется 23 января в Музее Тропинина, в экспозицию вошли работы художника из собрания Третьяковской галереи, сообщила пресс-служба Музея Тропинина.
"Впервые Музей Тропинина примет у себя картины из собрания Третьяковской галереи. Выставка под названием "Гостеприимство муз. Домашний салон Москвы XIX века" откроется в музее 23 января. Экспозиция объединит в едином смысловом пространстве портреты как устроителей музыкальных салонов, так и приглашенных ими музыкантов и композиторов", - говорится в сообщении.
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Третьяковская галерея предоставила для выставки работы Тропинина "Гитарист", "Гитаристка" (1830-1840) и небольшой рисунок под названием "Домашний концерт" – набросок к масштабному семейному портрету графа Ираклия Моркова с детьми. По просьбе заказчиков Тропинин неоднократно создавал авторские повторения "Гитариста". Первый портрет был написан в 1823 году, стены Третьяковки работа покидала лишь дважды — в 1958 году картина экспонировалась в Таллине, а в 1962 году – в Будапеште.
"Выставка "Гостеприимство муз" представляет собой реконструкцию музыкальных вечеров в дворянских домах Москвы первой половины XIX века. Домашний салон – особый вид досуга дворян того времени. Салон мог быть литературный, музыкальный, философско-религиозный или политический. Светские вечера в домашней обстановке предполагали собрание близких по духу людей. Часто салоны становились местом премьеры литературного или музыкального произведения", — приводит пресс-служба слова директора музея Ольги Журавлевой.
Посетить выставку "Гостеприимство муз" можно будет до 10 апреля.
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