Семьи погибших и пострадавшие в Перми получат до 500 тысяч рублей

В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком

В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком

УФА, 20 янв – РИА Новости. Власти Власти Пермского края выплатят от 200 до 500 тысяч рублей семьям погибших и пострадавшим при прорыве трубы отопления в мини-отеле "Карамель" в Перми, говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошёл в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте работают следователи и другие экстренные службы.

В сообщении говорится, что семьям погибших и пострадавшим от прорыва трубы в частном пермском отеле окажут материальную помощь. По поручению губернатора Максима Решетникова, средства будут направлены из резервного фонда правительства Пермского края.

"На данный момент социальные службы работают с близкими и родственниками пострадавших. По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тысяч рублей. Пострадавшие – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба губернатора.