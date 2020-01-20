Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T19:12+0300
https://ria.ru/20200120/1563643970.html
Семьи погибших и пострадавшие в Перми получат до 500 тысяч рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/156362/98/1563629849_0:73:3072:1801_1036x0_80_0_0_c742aaf929e667d09addeb706c2083a0.jpg
РИА Новости

Семьи погибших и пострадавшие в Перми получат до 500 тысяч рублей

17:30 20.01.2020 (обновлено: 19:12 20.01.2020)
796
© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкВ пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
УФА, 20 янв – РИА Новости. Власти Пермского края выплатят от 200 до 500 тысяч рублей семьям погибших и пострадавшим при прорыве трубы отопления в мини-отеле "Карамель" в Перми, говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошёл в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте работают следователи и другие экстренные службы.
Автомобиль Следственного комитета РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
Вчера, 15:56
СК опубликовал кадры из хостела в Перми, где погибли люди
В сообщении говорится, что семьям погибших и пострадавшим от прорыва трубы в частном пермском отеле окажут материальную помощь. По поручению губернатора Максима Решетникова, средства будут направлены из резервного фонда правительства Пермского края.
"На данный момент социальные службы работают с близкими и родственниками пострадавших. По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тысяч рублей. Пострадавшие – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба губернатора.
012604
Обсудить 1
ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники спасательной службы у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
Дети из затопленного отеля в Перми собирались на осмотр в больницу
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
В Перми восстановили теплотрассу, из-за которой погибли люди в отеле
Тимур Гайдуков
Умер бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко посетил Госбюро расследований Украины
Автомобиль полиции на дороге
В Москве женщина вымогала почти два миллиона рублей за "аборт"
Актриса Наталья Бочкарева выходит из зала судебных заседаний в Преображенском суде Москвы
Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за наркотики
Дети в школе
В Кирове заподозренный в подготовке "шутинга" ученик вернулся в школу
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума пересмотрит график правчасов министров
Сотрудник полиции
В Тверской области ищут разгромивших десятки памятников на кладбище
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге
Брянские власти помогут пенсионерке, чья дочь обратилась к Путину
Конституция РФ
В Конституции могут зафиксировать норму о МРОТ
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Крашенинников раскрыл функции Госсовета
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
Лента новостейМолния