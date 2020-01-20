Госдума пересмотрит график правчасов министров

"На Совете Государственной думы, обсудив и рассмотрев график рассмотрения правительственных часов, мы посчитали правильным вернуться к этому вопросу 3 февраля. После утверждения правительства мы проанализируем распределение обязанностей профильных министров, вице-премьеров. Если министр сохранит свои полномочия, соответственно, мы постараемся включить правительственный час этого министра как можно раньше. Если придет новый человек на должность министра или вице-премьера, соответственно, мы перенесем такой доклад на второе полугодие текущего года с тем, чтобы дать поработать возможность человеку, а потом уже его заслушать", - сказал Володин.