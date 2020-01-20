Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-20T19:10+0300
https://ria.ru/20200120/1563643841.html
Госдума пересмотрит график правчасов министров
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1036x0_80_0_0_d1b3f02e02336fb4927bd4ebfb2f6278.jpg
РИА Новости

Госдума пересмотрит график правчасов министров

17:27 20.01.2020 (обновлено: 19:10 20.01.2020)
381
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Государственная дума пересмотрит график правительственных часов министров, новые главы ведомств будут приглашены во втором полугодии, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник по итогам заседания Совета ГД.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
"На Совете Государственной думы, обсудив и рассмотрев график рассмотрения правительственных часов, мы посчитали правильным вернуться к этому вопросу 3 февраля. После утверждения правительства мы проанализируем распределение обязанностей профильных министров, вице-премьеров. Если министр сохранит свои полномочия, соответственно, мы постараемся включить правительственный час этого министра как можно раньше. Если придет новый человек на должность министра или вице-премьера, соответственно, мы перенесем такой доклад на второе полугодие текущего года с тем, чтобы дать поработать возможность человеку, а потом уже его заслушать", - сказал Володин.
Здание правительства РФ
15 января, 18:18
Порядок формирования и процедура отставки правительства
311010
Обсудить 0
Формирование нового правительстваГосдума РФПравительство РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Пропускной пункт в Донбассе
В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков
Конституция РФ
Поправка к Конституции определяет порядок представления министров
Верховный суд
Поправка в Конституцию определяет порядок назначения глав КС и ВС
Вячеслав Володин
Володин призвал не затягивать внесение поправок в Конституцию
Конституция Российской Федерации
В Конституции могут изменить порядок назначения премьер-министра
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Крашенинников раскрыл функции Госсовета
Вячеслав Володин
Володин оценил предложения Путина по поправке к Конституции
Украинские военнослужащие
В ДНР обвинили силовиков в обстреле из минометов окраины Донецка
Зал судебных заседаний
Поправка в Конституцию определяет требования к кандидатам в судьи
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Крашенинников рассказал о голосовании по поправке к Конституции
Вячеслав Володин
Вносить поправки в Конституцию "бегом" никто не будет, заявил Володин
Конституция РФ
Поправка к Конституции определяет требования к кандидату в премьеры
Конституция РФ
В Конституции могут зафиксировать норму о МРОТ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
ЕР обсудит с Мишустиным реализацию послания Путина парламенту
Конституция Российской Федерации
Поправка к Конституции определяет порядок формирования Госсовета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
Лента новостейМолния