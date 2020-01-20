Поправка в Конституцию определяет требования к кандидатам в судьи

"Статью 119 изложить в следующей редакции: ...Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации", - говорится в проекте документа.