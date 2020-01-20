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Поправка в Конституцию определяет требования к кандидатам в судьи
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РИА Новости

Поправка в Конституцию определяет требования к кандидатам в судьи

17:26 20.01.2020 (обновлено: 17:54 20.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Судьями могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в РФ и не имеющие другого гражданства, говорится законопроекте, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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"Статью 119 изложить в следующей редакции: ...Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации", - говорится в проекте документа.
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