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Культура
2020-01-20T21:25+0300
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Три участника из России прошли в программу молодых талантов Берлинале
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РИА Новости

Три участника из России прошли в программу молодых талантов Берлинале

21:25 20.01.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСимвол 69-го Берлинского международного кинофестиваля
Символ 69-го Берлинского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более двухсот человек из разных стран вошли в программу для молодых талантов международного фестиваля Берлинале, среди них три участника, которые живут и работают в России, сообщает пресс-служба смотра.
Программа молодых талантов Берлинале объединяет кинематографистов разных специальностей - режиссеров, сценаристов, продюсеров, менеджеров, которые примут участие в творческих лабораториях.
"Программа "Таланты Берлинале" с гордостью представляют список из 255 участников из 86 стран. Трое из них живут и работают в России", — рассказали в пресс-службе.
Участие в программе примут исполнительный директор журнала "Искусство кино" Владимир Кочарян, режиссеры-документалисты Евгений Григорьев и Александра Кулак.
Шестидневная интенсивная программа предполагает около 100 мероприятий, включающих мастер-классы, встречи, презентации и другие события.
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