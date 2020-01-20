Три участника из России прошли в программу молодых талантов Берлинале

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более двухсот человек из разных стран вошли в программу для молодых талантов международного фестиваля Берлинале, среди них три участника, которые живут и работают в России, сообщает пресс-служба смотра.

Программа молодых талантов Берлинале объединяет кинематографистов разных специальностей - режиссеров, сценаристов, продюсеров, менеджеров, которые примут участие в творческих лабораториях.

"Программа "Таланты Берлинале" с гордостью представляют список из 255 участников из 86 стран. Трое из них живут и работают в России", — рассказали в пресс-службе.

Участие в программе примут исполнительный директор журнала "Искусство кино" Владимир Кочарян, режиссеры-документалисты Евгений Григорьев и Александра Кулак.