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Володин призвал не затягивать внесение поправок в Конституцию
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РИА Новости

Володин призвал не затягивать внесение поправок в Конституцию

17:23 20.01.2020 (обновлено: 18:25 20.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил против затягивания и "забюрокрачивания" процедуры обсуждения поправки в Конституцию РФ.
Законопроект с предлагаемыми изменениями был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Вячеслав Володин
Вчера, 17:35
Вносить поправки в Конституцию "бегом" никто не будет, заявил Володин
"Предложения о затягивании, о забюрокрачивании процесса и переводе его в рамки каких-то новых процедур считаем просто недопустимыми", - сказал Володин журналистам.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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