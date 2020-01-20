Володин призвал не затягивать внесение поправок в Конституцию

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил против затягивания и "забюрокрачивания" процедуры обсуждения поправки в Конституцию РФ.
Законопроект с предлагаемыми изменениями был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Предложения о затягивании, о забюрокрачивании процесса и переводе его в рамки каких-то новых процедур считаем просто недопустимыми", - сказал Володин журналистам.