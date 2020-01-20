Мосгорсуд оставил ФБК в списке иноагентов

ФБК был включен Минюстом в список иноагентов в октябре 2019 года. В ноябре это решение признал законным Замоскворецкий суд столицы. Фонд опротестовал его.

"Решение Замоскворецкого суда оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщалось в решении Замоскворецкого суда, на счета ФБК и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около 3 тысяч рублей из США. Фонд мог вернуть полученные из-за границы деньги, но не сделал этого, поэтому закономерно был признан иностранным агентом.

Включение в список иностранных агентов накладывает на НКО ряд дополнительных обязательств. В частности, ФБК должен будет сообщать об этом статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность.

В августе 2019 года стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие "лица, имеющие отношение" к фонду, получили "от третьих лиц" деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".