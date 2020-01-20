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Мосгорсуд оставил ФБК в списке иноагентов
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РИА Новости

Мосгорсуд оставил ФБК в списке иноагентов

17:23 20.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание московского городского суда
Здание московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным включение НКО "Фонд борьбы с коррупцией" в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
ФБК был включен Минюстом в список иноагентов в октябре 2019 года. В ноябре это решение признал законным Замоскворецкий суд столицы. Фонд опротестовал его.
"Решение Замоскворецкого суда оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.
Как ранее сообщалось в решении Замоскворецкого суда, на счета ФБК и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около 3 тысяч рублей из США. Фонд мог вернуть полученные из-за границы деньги, но не сделал этого, поэтому закономерно был признан иностранным агентом.
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Включение в список иностранных агентов накладывает на НКО ряд дополнительных обязательств. В частности, ФБК должен будет сообщать об этом статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность.
В августе 2019 года стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие "лица, имеющие отношение" к фонду, получили "от третьих лиц" деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".
Для отмывания, по утверждению СК РФ, эти деньги внесли через банкоматы на счета в нескольких банках, после чего перевели в ФБК. Откуда именно поступили указанные средства, Следственный комитет планировал выяснить в ходе расследования. В рамках этого дела прошли обыски в 30 регионах России.
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Фонд борьбы с коррупциейМоскваРоссия
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