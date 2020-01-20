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В Конституции могут зафиксировать норму о МРОТ
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РИА Новости

В Конституции могут зафиксировать норму о МРОТ

17:21 20.01.2020 (обновлено: 17:29 20.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конституция РФ будет гарантировать, что минимальный размер оплаты труда будет не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, следует из президентского законопроекта о поправке к конституции.
"В целях защиты социальных прав граждан, обеспечения их равных возможностей на всей территории страны статью 75 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить положениями, устанавливающими минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения", - говорился в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Путин призвал выверять все до запятой в поправках в Конституцию РФ
16 января, 14:54
Путин заявил, что в поправках нужно "выверять все до запятой"
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