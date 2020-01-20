Аэропорты Египта готовы к проверкам российских инспекторов

КАИР, 20 янв - РИА Новости. Аэропорты египетских курортных городов Аэропорты египетских курортных городов Хургады Шам-эш-Шейха готовы к проверке российских специалистов, которые прибыли в воскресенье, сообщила египетская газета "Ахбар аль-Яум" со ссылкой на представителя министерства гражданской авиации Египта

"Египетские аэропорты готовы к российской инспекции в любое время, соблюдаются все нормы международных авиационных организаций по обеспечению безопасности в аэропортах", - пояснил он.

По словам представителя, все системы безопасности в аэропортах были полностью модернизированы. Собеседник издания сообщил также, что аэропорты прошли проверки США и европейских стран.

"Ряд авиакомпаний возобновил полеты в эти аэропорты, также были запущены новые рейсы", - заявил представитель.

Он добавил, что согласно данным международной организации Routes Online, занимающейся мониторингом и анализом развития мировой авиационной отрасли, аэропорт Шарм-эш-Шейха стал самым быстроразвивающимся в Африке в 2019 году. В свою очередь, аэропорт Хургады занял третье место по росту числа пассажиров.

"Это является критерием реальной оценки работы и качества всех оказываемых услуг", - сказал египетский представитель.

Он также отметил, что в конце прошлого года после четырёхлетнего перерыва Британия возобновила полеты в Шарм-эш-Шейх.

В понедельник российские эксперты по авиационной безопасности начали инспекции в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. В частности, делегация ознакомится с процедурами досмотра пассажиров и багажа. Инспекция продлится до пятницы. После этого, делегация вернется в Каир, где пройдет встреча с заместителем министра гражданской авиации Египта Мунтасером Манаа Мейхубом, который отвечает за переговоры по авиасообщению с иностранными партнерами.

Нынешний визит российских специалистов стал первым после назначения в Египте нового министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Камаля 22 декабря 2019 года.

Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.