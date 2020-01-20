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Туризм
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Аэропорты Египта готовы к проверкам российских инспекторов
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РИА Новости

Аэропорты Египта готовы к проверкам российских инспекторов

17:20 20.01.2020 (обновлено: 18:09 20.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эль-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эль-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт в Шарм-эль-Шейх. Архивное фото
КАИР, 20 янв - РИА Новости. Аэропорты египетских курортных городов Хургады и Шам-эш-Шейха готовы к проверке российских специалистов, которые прибыли в воскресенье, сообщила египетская газета "Ахбар аль-Яум" со ссылкой на представителя министерства гражданской авиации Египта.

"Египетские аэропорты готовы к российской инспекции в любое время, соблюдаются все нормы международных авиационных организаций по обеспечению безопасности в аэропортах", - пояснил он.

По словам представителя, все системы безопасности в аэропортах были полностью модернизированы. Собеседник издания сообщил также, что аэропорты прошли проверки США и европейских стран.
"Ряд авиакомпаний возобновил полеты в эти аэропорты, также были запущены новые рейсы", - заявил представитель.
Он добавил, что согласно данным международной организации Routes Online, занимающейся мониторингом и анализом развития мировой авиационной отрасли, аэропорт Шарм-эш-Шейха стал самым быстроразвивающимся в Африке в 2019 году. В свою очередь, аэропорт Хургады занял третье место по росту числа пассажиров.
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"Это является критерием реальной оценки работы и качества всех оказываемых услуг", - сказал египетский представитель.
Он также отметил, что в конце прошлого года после четырёхлетнего перерыва Британия возобновила полеты в Шарм-эш-Шейх.
В понедельник российские эксперты по авиационной безопасности начали инспекции в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. В частности, делегация ознакомится с процедурами досмотра пассажиров и багажа. Инспекция продлится до пятницы. После этого, делегация вернется в Каир, где пройдет встреча с заместителем министра гражданской авиации Египта Мунтасером Манаа Мейхубом, который отвечает за переговоры по авиасообщению с иностранными партнерами.
Нынешний визит российских специалистов стал первым после назначения в Египте нового министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Камаля 22 декабря 2019 года.
Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.
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Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
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