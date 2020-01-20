Володин оценил предложения Путина по поправке к Конституции

"Еще раз подчеркну, что это, если хотите, историческое решение, потому что многие вопросы, связанные с государственным устройством, с функционированием институтов государственной власти, в рамках предложений президента будут наполняться совершенно иным содержанием, которое в основе своей будет предполагать передачу больше полномочий именно гражданам нашей страны, для того чтобы они более эффективно принимали участие в управлении государством, решении вопросов, которые стоят перед нашей страной. Увеличивается контроль", - сказал Володин журналистам.