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Поправки в Конституцию рассмотрит комитет Госдумы по госстроительству
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РИА Новости

Поправки в Конституцию рассмотрит комитет Госдумы по госстроительству

17:17 20.01.2020 (обновлено: 17:37 20.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект о поправке в Конституцию во вторник, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
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"Мы практически большую часть заседания совета посвятили изучению вопроса, связанного с внесением законодательной инициативы президента об изменениях в конституции. Принято решение о направлении данной законодательной инициативы в профильный комитет, комитет по государственному строительству и законодательству, который уже завтра рассмотрит законодательную инициативу президента", - сказал Володин журналистам.
Он также отметил, что в Думе считают крайне важным максимально обсудить все предложения, внесенные президентом, "они касаются серьезных очень вопросов".
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Конституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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Такая спешка в замене Конституции, которая работала десятилетия навевает нехорошие мысли - что то наверху пригорело ) А народ вообще хотят от участия отстранить видимо
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ddamaskblade
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