Поправки в Конституцию рассмотрит комитет Госдумы по госстроительству

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект о поправке в Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект о поправке в Конституцию во вторник, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.

"Мы практически большую часть заседания совета посвятили изучению вопроса, связанного с внесением законодательной инициативы президента об изменениях в конституции. Принято решение о направлении данной законодательной инициативы в профильный комитет, комитет по государственному строительству и законодательству, который уже завтра рассмотрит законодательную инициативу президента", - сказал Володин журналистам.