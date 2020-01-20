В Конституции могут изменить порядок назначения премьер-министра

"Статью 112 изложить в следующей редакции: ...3. Заместители председателя правительства Российской Федерации и федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, назначаются на должность президентом Российской Федерации. Президент Российской Федерации не вправе отказать в назначении на должность заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой", - говорится в законопроекте.