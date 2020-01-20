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В Конституции могут изменить порядок назначения премьер-министра
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РИА Новости

В Конституции могут изменить порядок назначения премьер-министра

17:16 20.01.2020 (обновлено: 17:34 20.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ будет не вправе отказать в назначении на должность заместителей председателя правительства и министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, говорится законопроекте, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
"Статью 112 изложить в следующей редакции: ...3. Заместители председателя правительства Российской Федерации и федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, назначаются на должность президентом Российской Федерации. Президент Российской Федерации не вправе отказать в назначении на должность заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой", - говорится в законопроекте.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
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Владимир ПутинКонституция РФГосдума РФРоссияПолитика
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