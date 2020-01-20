В Конституции могут изменить порядок назначения премьер-министра

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ будет не вправе отказать в назначении на должность заместителей председателя правительства и министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, говорится законопроекте, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
"Статью 112 изложить в следующей редакции: ...3. Заместители председателя правительства Российской Федерации и федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, назначаются на должность президентом Российской Федерации. Президент Российской Федерации не вправе отказать в назначении на должность заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой", - говорится в законопроекте.
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