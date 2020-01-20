Поправка к Конституции определяет требования к кандидату в премьеры

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министром России, его заместителем, министрами и иными руководителями федеральных органов исполнительной власти могут быть россияне от 30 лет, не имеющие гражданства или вида на жительство другого государства, говорится законопроекте о поправке в Конституцию РФ, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
"Председателем правительства Российской Федерации, заместителем председателя правительства Российской Федерации, федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - говорится в тексте законопроекта.