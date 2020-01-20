Поправка к Конституции определяет требования к кандидату в премьеры

"Председателем правительства Российской Федерации, заместителем председателя правительства Российской Федерации, федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - говорится в тексте законопроекта.