Никитин рассказал о производстве наномодифицированных полимеров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Запуск первого в Запуск первого в России завода по импортозамещающему производству наномодифицированных полимеров состоялся в городе Дзержинске Нижегородской области в понедельник, заявил глава региона Глеб Никитин

Объем инвестиций в новое производство составил 340 миллионов рублей.

"Открытие нового импортозамещающего производства - знаковое событие для региона. Производимая заводом продукция – наномодифицируемые полимеры и новые композиционные материалы - используется в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе и даже медицине. Это отечественная технология мирового уровня – мы не копируем слепо то, что сделано за рубежом, а создаем свои собственные решения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Губернатор отметил, что благодаря реализации проекта в регионе будет создано 150 новых рабочих мест. "Кроме этого, предполагается расширение производства. Сейчас мощность завода – 5 тысяч тонн, в перспективе планируется увеличить эти объемы в четыре раза", - добавил Никитин.

По словам генерального директора ООО "ОКАПОЛ" Дмитрия Огородцева, это не первый проект компании в регионе. "В последнее время ситуация изменилась: если раньше были административные барьеры, то сейчас они трансформировались в административное содействие", - отметил он.

В день открытия ООО "ОКАПОЛ" были подписаны два соглашения – с компанией "Сибур-Полилаб" и нижегородским Научно-образовательным центром.