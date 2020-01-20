Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-01-20T17:10+0300
https://ria.ru/20200120/1563643089.html
Никитин рассказал о производстве наномодифицированных полимеров
https://cdn22.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:242:3042:1953_1036x0_80_0_0_809b26567554aa5d4ff18e823fd57d41.jpg
РИА Новости

Никитин рассказал о производстве наномодифицированных полимеров

17:10 20.01.2020
438
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Запуск первого в России завода по импортозамещающему производству наномодифицированных полимеров состоялся в городе Дзержинске Нижегородской области в понедельник, заявил глава региона Глеб Никитин.
Объем инвестиций в новое производство составил 340 миллионов рублей.
"Открытие нового импортозамещающего производства - знаковое событие для региона. Производимая заводом продукция – наномодифицируемые полимеры и новые композиционные материалы - используется в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе и даже медицине. Это отечественная технология мирового уровня – мы не копируем слепо то, что сделано за рубежом, а создаем свои собственные решения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор отметил, что благодаря реализации проекта в регионе будет создано 150 новых рабочих мест. "Кроме этого, предполагается расширение производства. Сейчас мощность завода – 5 тысяч тонн, в перспективе планируется увеличить эти объемы в четыре раза", - добавил Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
16 января, 17:53Нижегородская область
В Нижегородской области выделят средства на фермерские хозяйства
По словам генерального директора ООО "ОКАПОЛ" Дмитрия Огородцева, это не первый проект компании в регионе. "В последнее время ситуация изменилась: если раньше были административные барьеры, то сейчас они трансформировались в административное содействие", - отметил он.
В день открытия ООО "ОКАПОЛ" были подписаны два соглашения – с компанией "Сибур-Полилаб" и нижегородским Научно-образовательным центром.
Никитин добавил, что в 2019 году в Нижегородской области открылся ряд новых импортозамещающих производств. Например, при поддержке Фонда развития промышленности, предоставившего льготный заем, в Кулебаках Нижегородской области построен комплекс порошковой металлургии ООО "Гранком" - не имеющее аналогов в России производство металлических порошков и изделий из них, которое обеспечит импортозамещение комплектующих для российского машиностроения.
Эксперты: генная терапия поможет в лечении сложных онкологических и иммунных заболеваний
10 января, 14:30
В Нижегородской области построят онкоцентр
910000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьРоссияЭкономика
Рекомендуем
Предупреждающие таблички на месте ремонта участка магистрального нефтепровода Дружба в районе деревни Романовка в Гомельской области
Белоруссия завершила ремонт на участке нефтепровода "Дружба"
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия купила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии
Воздушное судно авиакомпании Аврора DHC-8-200
"Аврору" предложили в качестве авиакомпании для Дальнего Востока
Центральный банк России
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Газпром
"Газпром" будет отчитываться МЭР, ЦБ, Минфину и Росимуществу о долгах
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ посетит Всемирный экономический форум в Давосе
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
В Греции прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
Елена Цунаева
В ОНФ рассказали, чем надо ответить на попытки переписать историю
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде
Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Предприниматель Алексей Мордашов
Мордашов заявил о планах создать в России аналог Amazon
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
В списке богатейших людей мира сменился лидер, пишет Forbes
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон надеется увеличить инвестиции в Африку после Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
Лента новостейМолния