Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T17:21+0300
https://ria.ru/20200120/1563643007.html
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112962/50/1129625019_0:0:1635:921_1036x0_80_0_0_f943f3ec0309df7e724de3bc0647d858.jpg
РИА Новости

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

17:09 20.01.2020 (обновлено: 17:21 20.01.2020)
5841
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
В понедельник пресс-служба генпрокурора сообщила, ряд обысков проводится в Херсоне, в том числе для того, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк. По данным пресс-службы, обыски проходили в рамках спецоперации с целью пресечь деятельность преступной организации, занимавшейся поджогами.
Сотрудник полиции на Украине
Вчера, 12:27
В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра
"В настоящее время девяти лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи. В частности, сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов", - сообщается на сайте ведомства.
Имена подозреваемых правоохранители не сообщают, однако украинское издание "Громадское" пишет, что речь идет о бывшем помощнике экс-депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоре Павловском, подозреваемом в организации убийства Гандзюк. Продолжаются следственные и процессуальные действия.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что в организации убийства подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. Подозреваемый был арестован с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен (около 104 тысяч долларов), а после его внесения вышел на свободу. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с помощником депутата облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть.
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
15 августа 2019, 15:55
СБУ опровергла данные Генпрокуратуры о сокрытии материалов по делу Гандзюк
263141
Обсудить 0
Екатерина ГандзюкЮрий ЛуценкоВерховная Рада УкраиныХерсонУкраинаВ мире
Рекомендуем
Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева
Киев ждет комментария по размещению "тризуба" в пособии по экстремизму
Игорь Краснов
Путин выдвинул на должность генпрокурора Игоря Краснова
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко посетил Госбюро расследований Украины
Полицейский автомобиль
В Испании задержана группировка из граждан России, Украины и Латвии
Сотрудник полиции
В Тверской области ищут разгромивших десятки памятников на кладбище
Сотрудники ФСБ России
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ расширение мониторинговой миссии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ оценили претензии Фанара к проведению всеправославного собора
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Автомобиль Следственного комитета России
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Касса в супермаркете
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко прокомментировал "записку" покровителям
Машины на зимней дороге
Эксперт назвал пять способов "убить" машину зимой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
Лента новостейМолния