В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

В понедельник пресс-служба генпрокурора сообщила, ряд обысков проводится в Херсоне, в том числе для того, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк . По данным пресс-службы, обыски проходили в рамках спецоперации с целью пресечь деятельность преступной организации, занимавшейся поджогами.

"В настоящее время девяти лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи. В частности, сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов", - сообщается на сайте ведомства.

Имена подозреваемых правоохранители не сообщают, однако украинское издание "Громадское" пишет, что речь идет о бывшем помощнике экс-депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоре Павловском, подозреваемом в организации убийства Гандзюк. Продолжаются следственные и процессуальные действия.

Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.