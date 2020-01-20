Более 125 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве

"Для проведения крещенских купаний было подготовлено 46 адресов, где обустроили 50 майн на водоемах и 33 купели. Во всех местах были установлены палатки для обогрева, раздевалки, а также пункты питания с горячим чаем. На водоемы пришли 202671 человек, из них купались 125656 человек. Наибольшее количество искупавшихся людей зарегистрировано на водоемах ВАО и СЗАО", - уточнили в ведомстве.