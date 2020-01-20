Более 125 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 200 тысяч человек пришли на водоемы в Крещение, из них купались более 125 тысяч, наибольшее количество искупавшихся зарегистрировано в ВАО и СЗАО, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
Крещенские купания проходили в Москве 18-19 января примерно с 18.00 субботы до 18.00 воскресенья.
"Для проведения крещенских купаний было подготовлено 46 адресов, где обустроили 50 майн на водоемах и 33 купели. Во всех местах были установлены палатки для обогрева, раздевалки, а также пункты питания с горячим чаем. На водоемы пришли 202671 человек, из них купались 125656 человек. Наибольшее количество искупавшихся людей зарегистрировано на водоемах ВАО и СЗАО", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что безопасность обеспечивали более 200 спасателей и водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и 150 сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы, около 400 сотрудников московского департамента по делам гражданской обороны, сотрудники МЧС России, МВД и департамента здравоохранения, а также добровольцы.
"Благодаря хорошей организации мероприятий крещенские купания в столице прошли без происшествий", - отметили в комплексе городского хозяйства Москвы.