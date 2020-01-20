Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий

"По данным следствия, глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате незаконной добычи песка ущерб превысил 3 миллиона рублей.
"По факту превышения полномочий должностными лицами из числа администрации Тербунского района предъявлено обвинение его главе, действия которого следствием квалифицированы по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Как сообщает следствие, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.
Иванов был избран главой Липецка в декабре 2015 года на сессии горсовета, а 29 марта 2019 года горсовет отправил его в отставку. Вскоре Иванов был назначен главой Тербунского района Липецкой области. Сейчас Липецком руководит получившая скандальную известность после своих антисемитских и матерных высказываний Евгения Уваркина.
17 января, 09:15Экс-замгубернатора Кузбасса обвинили в превышении полномочий