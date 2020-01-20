Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий

ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Следователи предъявили бывшему мэру Следователи предъявили бывшему мэру Липецка , а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

"По данным следствия, глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате незаконной добычи песка ущерб превысил 3 миллиона рублей.

"По факту превышения полномочий должностными лицами из числа администрации Тербунского района предъявлено обвинение его главе, действия которого следствием квалифицированы по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Как сообщает следствие, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.