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Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий
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РИА Новости

Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий

17:05 20.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава города Липецка Сергей Иванов
Глава города Липецка Сергей Иванов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате незаконной добычи песка ущерб превысил 3 миллиона рублей.
"По факту превышения полномочий должностными лицами из числа администрации Тербунского района предъявлено обвинение его главе, действия которого следствием квалифицированы по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Как сообщает следствие, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.
Иванов был избран главой Липецка в декабре 2015 года на сессии горсовета, а 29 марта 2019 года горсовет отправил его в отставку. Вскоре Иванов был назначен главой Тербунского района Липецкой области. Сейчас Липецком руководит получившая скандальную известность после своих антисемитских и матерных высказываний Евгения Уваркина.
Зал судебных заседаний
17 января, 09:15
Экс-замгубернатора Кузбасса обвинили в превышении полномочий
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Следственный комитет РФЛипецкРоссияПроисшествия
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