В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутатом ГД может быть избран гражданин, достигший 21 года и не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство, говорится законопроекте, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
"Часть 1 статьи 91 изложить в следующей редакции: 1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно приживающий в Российской Федерации, не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - говорится в законопроекте.
Членом Совета Федерации, согласно проекту, может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
"В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации - по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти; представители Российской Федерации, назначаемые президентом Российской Федерации, число которых составляет не более 10% от числа членов Совета Федерации (сенаторов Российской Федерации) - представителей от законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте документа.