В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутатом Депутатом ГД может быть избран гражданин, достигший 21 года и не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство, говорится законопроекте, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.

"Часть 1 статьи 91 изложить в следующей редакции: 1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно приживающий в Российской Федерации, не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - говорится в законопроекте.

Членом Совета Федерации, согласно проекту, может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.