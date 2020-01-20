Поправка к Конституции определяет порядок формирования Госсовета

Поправкой предлагается дополнить статью 83, согласно которой президент "формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".