Поправка к Конституции определяет порядок формирования Госсовета

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России будет формировать Государственный совет РФ, статус которого будет определяться отдельным федеральным законом, следует из президентского законопроекта о поправке в Конституцию.
Поправкой предлагается дополнить статью 83, согласно которой президент "формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
"Статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом", - говорится в тексте законопроекта.