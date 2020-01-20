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Поправка к Конституции определяет порядок формирования Госсовета
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РИА Новости

Поправка к Конституции определяет порядок формирования Госсовета

17:03 20.01.2020 (обновлено: 17:18 20.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России будет формировать Государственный совет РФ, статус которого будет определяться отдельным федеральным законом, следует из президентского законопроекта о поправке в Конституцию.
Поправкой предлагается дополнить статью 83, согласно которой президент "формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
Конституция Российской Федерации
Вчера, 17:06
Проект о поправках к Конституции предполагает расширение полномочий КС
"Статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом", - говорится в тексте законопроекта.
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Государственный совет РФКонституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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