В Конституции могут закрепить регулярную индексацию пенсий

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конституция закрепит регулярную индексацию пенсий, социальных пособий и других выплат, говорится в президентском законопроекте.

Кроме того, в Основном законе отразят, что минимальный размер оплаты труда не может быть величины прожиточного минимума в целом по стране.