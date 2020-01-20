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В Конституции могут закрепить регулярную индексацию пенсий
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РИА Новости

В Конституции могут закрепить регулярную индексацию пенсий

16:59 20.01.2020 (обновлено: 18:15 20.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конституция закрепит регулярную индексацию пенсий, социальных пособий и других выплат, говорится в президентском законопроекте.
Кроме того, в Основном законе отразят, что минимальный размер оплаты труда не может быть величины прожиточного минимума в целом по стране.
Представителями президента при рассмотрении законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.
Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит документ на заседании 21 января.
Андрей Клишас
Вчера, 16:40
Клишас рассказал о деятельности рабочей группы по Конституции
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