В Конституции могут закрепить регулярную индексацию пенсий

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конституция закрепит регулярную индексацию пенсий, социальных пособий и других выплат, говорится в президентском законопроекте.
Кроме того, в Основном законе отразят, что минимальный размер оплаты труда не может быть величины прожиточного минимума в целом по стране.
Представителями президента при рассмотрении законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.
Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит документ на заседании 21 января.