Поправки к Конституции предусматривают утверждение премьера Госдумой

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр, а также члены правительства России будут назначаться президентом после их утверждения Госдумой, следует из президентского проекта поправки к Конституции, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"В целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной думы и парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов правительства Российской Федерации предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой", - говорится в пояснительной записке к документу.
Там подчеркивается, что "аналогичный порядок предусматривается для назначения руководителей министерств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации".