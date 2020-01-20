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Поправки к Конституции предусматривают утверждение премьера Госдумой
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РИА Новости

Поправки к Конституции предусматривают утверждение премьера Госдумой

16:58 20.01.2020 (обновлено: 17:14 20.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр, а также члены правительства России будут назначаться президентом после их утверждения Госдумой, следует из президентского проекта поправки к Конституции, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"В целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной думы и парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов правительства Российской Федерации предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой", - говорится в пояснительной записке к документу.
Там подчеркивается, что "аналогичный порядок предусматривается для назначения руководителей министерств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации".
Конституция Российской Федерации
Вчера, 17:06
Проект о поправках к Конституции предполагает расширение полномочий КС
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Конституция РФГосдума РФРоссияПолитика
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