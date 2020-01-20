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Рябков встретился с новым послом США
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РИА Новости

Рябков встретился с новым послом США

16:48 20.01.2020 (обновлено: 17:00 20.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с новым послом США в РФ Джоном Салливаном выразил надежду на улучшение двусторонних отношений, говорится в сообщении МИД РФ.
Салливан вручил Рябкову копии верительных грамот.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. Рябков пожелал Дж. Салливану успешной работы, выразив надежду на улучшение атмосферы российско-американского диалога и продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США", - заявили в МИД РФ по итогам встречи.
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МИД РФДжон СалливанСергей РябковРоссияСШАВ мире
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