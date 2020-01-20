Рябков встретился с новым послом США

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с новым послом США в РФ Джоном Салливаном выразил надежду на улучшение двусторонних отношений, говорится в сообщении МИД РФ.
Салливан вручил Рябкову копии верительных грамот.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. Рябков пожелал Дж. Салливану успешной работы, выразив надежду на улучшение атмосферы российско-американского диалога и продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США", - заявили в МИД РФ по итогам встречи.