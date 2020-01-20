В Донской митрополии оценили ситуацию с аукционом в Ростовской области

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Выставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода являются "обыкновенным новоделом", при этом даже в случае их нереализации на торгах они не могут быть уничтожены, заявил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Выставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода являются "обыкновенным новоделом", при этом даже в случае их нереализации на торгах они не могут быть уничтожены, заявил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Русской православной церкви Игорь Петровский.

Ранее на сайте территориального управления Росимущества Ростовской области появилось сообщение о том, что предметы церковного обихода, ставшие собственностью государства, выставлены на торги. По информации ведомства, будут реализованы 135 икон, 33 креста с цепями, 15 панагий, а также различные церковные скульптуры и сувениры. Подать заявку на участие в торгах мог любой желающий до 20 января, аукцион состоится 23 января в 10.00 мск. В ряде региональных СМИ в связи с этим аукционом появилась информация, что непроданные предметы якобы обязательно уничтожат.

"Это никакие не исторические, культурные ценности, не древние какие-то иконы - это обыкновенный новодел, насколько я понимаю, глядя на фото и на опись имущества", - сказал Петровский.

По его словам, фирма-производитель ранее действовала на территории Донецка и Луганска, а сейчас ее мастерские находятся в России. "Вполне возможно, я допускаю, что это обыкновенный контрафакт, который ранее изъяли и теперь пускают в реализацию", - предположил собеседник агентства.

Он отметил, что "весь сыр-бор произошел из-за того, что журналист, который первым подал эту новость, приписал Росимуществу позицию по уничтожению этих икон, а эту позицию Росимущество не высказывало и намерений таких не выражало".

© Фото предоставлено Донской митрополией Русской Православной Церкви Выставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода © Фото предоставлено Донской митрополией Русской Православной Церкви Выставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода

По словам Петровского, в уставе о торгах действительно содержится положение о том, что не реализованное на нескольких аукционах имущество в какой-то момент подлежит уничтожению. "Но если это имущество церковное, или это какие-то памятники или культурные ценности, совершенно естественно, что вступают в свою законную силу конституционные нормы или определенные законы по линии Минкультуры, охранные предписания по защите произведений искусства – их очень много", - сказал представитель митрополии.

Подобные акты и предписания, добавил он, делают просто невозможным озвученные в СМИ радикальные меры – такие, как уничтожение памятников церковной культуры.