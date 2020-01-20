Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-20T16:46+0300
https://ria.ru/20200120/1563641067.html
В Донской митрополии оценили ситуацию с аукционом в Ростовской области
https://cdn21.img.ria.ru/images/156363/58/1563635899_0:184:648:549_1036x0_80_0_0_50609adb9ac896afbb4dfd64b1271f5d.jpg
РИА Новости

В Донской митрополии оценили ситуацию с аукционом в Ростовской области

16:46 20.01.2020
251
© Фото предоставлено Донской митрополией Русской Православной ЦерквиВыставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода
Выставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода
© Фото предоставлено Донской митрополией Русской Православной Церкви
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Выставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода являются "обыкновенным новоделом", при этом даже в случае их нереализации на торгах они не могут быть уничтожены, заявил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Русской православной церкви Игорь Петровский.
Ранее на сайте территориального управления Росимущества в Ростовской области появилось сообщение о том, что предметы церковного обихода, ставшие собственностью государства, выставлены на торги. По информации ведомства, будут реализованы 135 икон, 33 креста с цепями, 15 панагий, а также различные церковные скульптуры и сувениры. Подать заявку на участие в торгах мог любой желающий до 20 января, аукцион состоится 23 января в 10.00 мск. В ряде региональных СМИ в связи с этим аукционом появилась информация, что непроданные предметы якобы обязательно уничтожат.
Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
Вчера, 15:05Религия и мировоззрение
В РПЦ считают недопустимым уничтожение икон в результате аукционов
"Это никакие не исторические, культурные ценности, не древние какие-то иконы - это обыкновенный новодел, насколько я понимаю, глядя на фото и на опись имущества", - сказал Петровский.
По его словам, фирма-производитель ранее действовала на территории Донецка и Луганска, а сейчас ее мастерские находятся в России. "Вполне возможно, я допускаю, что это обыкновенный контрафакт, который ранее изъяли и теперь пускают в реализацию", - предположил собеседник агентства.
Он отметил, что "весь сыр-бор произошел из-за того, что журналист, который первым подал эту новость, приписал Росимуществу позицию по уничтожению этих икон, а эту позицию Росимущество не высказывало и намерений таких не выражало".
© Фото предоставлено Донской митрополией Русской Православной ЦерквиВыставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода
Выставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода
© Фото предоставлено Донской митрополией Русской Православной Церкви
Выставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода
По словам Петровского, в уставе о торгах действительно содержится положение о том, что не реализованное на нескольких аукционах имущество в какой-то момент подлежит уничтожению. "Но если это имущество церковное, или это какие-то памятники или культурные ценности, совершенно естественно, что вступают в свою законную силу конституционные нормы или определенные законы по линии Минкультуры, охранные предписания по защите произведений искусства – их очень много", - сказал представитель митрополии.
Подобные акты и предписания, добавил он, делают просто невозможным озвученные в СМИ радикальные меры – такие, как уничтожение памятников церковной культуры.
© Фото предоставлено Донской митрополией Русской Православной ЦерквиВыставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода
Выставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода
© Фото предоставлено Донской митрополией Русской Православной Церкви
Выставленные на аукцион в Ростовской области предметы церковного обихода
640000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРосимуществоДонецк (Донецкая область)Ростовская областьЛуганскрелигия
Рекомендуем
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ оценили претензии Фанара к проведению всеправославного собора
Автомобиль полиции на дороге
В Москве женщина вымогала почти два миллиона рублей за "аборт"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков встретился с новым послом США
Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева
Киев ждет комментария по размещению "тризуба" в пособии по экстремизму
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
В МИД сожалеют, что США не меняют позицию по своему присутствию в САР
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Поправки к Конституции определяют порядок назначения генпрокурора
Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
В РПЦ считают недопустимым уничтожение икон в результате аукционов
Касса в супермаркете
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов
Деньгов: Россия сдвинула ливийское урегулирование с мертвой точки
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Первый визит патриарха Кирилла в Австрию планируется на 28 мая
Полицейский автомобиль
В Испании задержана группировка из граждан России, Украины и Латвии
Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
В Ростовской области выставят на аукцион кресты и иконы
Сергей Рябков
Рябков ответил на вопрос о возможности военных учений стран БРИКС
Конституция Российской Федерации
Поправка к Конституции определяет порядок формирования Госсовета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
Лента новостейМолния