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В Москве женщина вымогала почти два миллиона рублей за "аборт"
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РИА Новости

В Москве женщина вымогала почти два миллиона рублей за "аборт"

16:43 20.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Полицейские задержали в Москве женщину, которая вымогала 1,7 миллиона рублей у бывшего возлюбленного из-за якобы прерванной беременности, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"В УВД по ВАО с сообщением о вымогательстве обратился местный житель. Потерпевший пояснил, что после прекращения отношений молодая женщина стала угрожать ему несуществующей беременностью. Она сказала, что якобы прервала ее на большом сроке, что вызвало осложнение, и ей требуется дорогостоящее лечение, после чего потребовала у него 1 миллион 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Мужчина передал ей денежные средства. Впоследствии, поняв, что его обманули, он обратился в полицию.
Отмечается, что сотрудники полиции задержали подозреваемую на Зеленом проспекте. Ею оказалась 28-летняя приезжая.
Возбуждено уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Вымогательство". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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