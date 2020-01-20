В Москве женщина вымогала почти два миллиона рублей за "аборт"

"В УВД по ВАО с сообщением о вымогательстве обратился местный житель. Потерпевший пояснил, что после прекращения отношений молодая женщина стала угрожать ему несуществующей беременностью. Она сказала, что якобы прервала ее на большом сроке, что вызвало осложнение, и ей требуется дорогостоящее лечение, после чего потребовала у него 1 миллион 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.