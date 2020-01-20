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Клишас рассказал о деятельности рабочей группы по Конституции
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РИА Новости

Клишас рассказал о деятельности рабочей группы по Конституции

16:40 20.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ будет собираться не реже двух раз в неделю, сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
"Рабочая группа будет собираться не реже двух раз в неделю. Вопросов для рассмотрения много", - сказал он.
В частности, уточнил Клишас, необходимо выработать процедуру общероссийского голосования, определить порядок принятия поправок в конституцию через процедуру общероссийского голосования. "Необходима также разработка и регламентация самих поправок, например, определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, регламент урегулирования разногласий и много других вопросов", - сказал сенатор.
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию
Вчера, 14:26
Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию
2010115
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