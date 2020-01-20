Клишас рассказал о деятельности рабочей группы по Конституции

"Рабочая группа будет собираться не реже двух раз в неделю. Вопросов для рассмотрения много", - сказал он.

В частности, уточнил Клишас, необходимо выработать процедуру общероссийского голосования, определить порядок принятия поправок в конституцию через процедуру общероссийского голосования. "Необходима также разработка и регламентация самих поправок, например, определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, регламент урегулирования разногласий и много других вопросов", - сказал сенатор.