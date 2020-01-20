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Совет Госдумы во вторник обсудит законопроект о поправке к Конституции
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РИА Новости

Совет Госдумы во вторник обсудит законопроект о поправке к Конституции

16:39 20.01.2020 (обновлено: 16:43 20.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Совет Государственной думы на внеочередном заседании во вторник обсудит президентский проект закона о поправке к Конституции РФ, сообщил участник Совета Госдумы, глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции РФ.
"Совет ГД по предложению председателя ГД Вячеслава Володина назначил ответственный комитет (комитет Госдумы по госстроительству и законодательству - ред.)... и уже завтра внеочередной Совет рассмотрит поправки к конституции", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале во время заседания Совета Думы в понедельник.
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Михаил ДегтяревГосдума РФРоссияПолитика
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