Совет Госдумы во вторник обсудит законопроект о поправке к Конституции

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции РФ.

"Совет ГД по предложению председателя ГД Вячеслава Володина назначил ответственный комитет (комитет Госдумы по госстроительству и законодательству - ред.)... и уже завтра внеочередной Совет рассмотрит поправки к конституции", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале во время заседания Совета Думы в понедельник.